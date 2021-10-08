Вашингтон, 8 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Командующие Тихоокеанским флотом ВМС США подтвердили инцидент с атомной подводной лодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море, сообщил 7 октября телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства.

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«Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная силовая установка USS Connecticut и отсеки не пострадали, они остаются полностью работоспособными», — говорится в сообщении.

При этом в ВМС не стали сообщать детали происшествия.

По данным американских СМИ, авария произошла ещё 2 октября. Подлодка врезалась в подводный объект и до сих пор остаётся на глубине. По предварительной информации, во время ЧП пострадали 11 подводников, но ни одна из полученных травм не представляет опасности для жизни.

Объект, с которым столкнулся USS Connecticut, «не был зафиксирован средствами контроля» и до сих пор остаётся не ясным, каковые размеры, глубина нахождения. О спасательной операции также неизвестно, ведётся расследование инцидента.