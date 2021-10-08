Магас, 8 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе Катышево в Ингушетии, 8 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

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Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Среди них трое детей. Взрывом частично повреждена кровля строения, а также выбиты окна и двери. Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в одной из квартир дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, из-за чего пострадал один человек.