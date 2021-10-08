Вашингтон, 8 октября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Более 140 тыс. американских детей лишились родителя или опекуна, умерших от заболевания COVID-19 с апреля 2020 года по 30 июня 2021 года. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованного 7 октября в журнале Pediatrics.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Исследование провели учёные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Имперского колледжа Лондона, Гарвардского, Оксфордского и Кейптаунского университетов.

Они отметили, что в семьях расовых и этнических меньшинств риск утраты члена семьи оказался в 1,1 — 4,5 раз выше, чем в семьях белых американцев. Хотя к расовым и этническим меньшинствам в США относятся 35% населения, на них пришлось 65% детей, потерявших родителя (или опекуна), — это латиноамериканцы, афроамериканцы, азиаты, индейцы и коренные жители Аляски.

Ранее глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз заявил, что реальное количество случаев заражения коронавирусом в 2020 году в США на самом деле примерно в пять раз больше, чем считалось ранее.