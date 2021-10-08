Нью-Дели, 8 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Выдачу туристических виз с 15 октября возобновят власти Индии для тех путешественников, которые прибывают в страну чартерными рейсами. Об этом 7 октября сообщило на своем сайте индийское правительство.

William John Gauthier Виза

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Отмечается, что с 15 ноября разрешение на въезд смогут получить те туристы, которые будут использовать другой вид транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал ввести общий международный протокол поездок в условиях пандемии.