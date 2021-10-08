Москва, 8 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Снег, мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом 7 октября рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Мокрая погода

Как уточнил специалист, снег и мокрый снег ожидаются в Туруханском районе Красноярского края и в Иркутской области. Дождь и сильный ветер со скоростью отдельных порывов до 23 м/сек прогнозируется в Кемеровской области. На севере Амурской области выпадут сильный снег и мокрый снег, а в Якутии следует ждать сильный снег.

Кроме того, в Хабаровском и Приморском краях в ближайшие дни ожидается сильный дождь с сильным ветром, скорость которого будет достигать 20−22 м/сек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд посоветовал жителям центра европейской части России не спешить с заменой летней резины на зимнюю.