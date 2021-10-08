Берлин, 8 октября, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» можно начать эксплуатировать в соответствии с договоренностями, которые удалось достигнуть с США, 7 октября говорится в письме правительства ФРГ по запросу фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

Об этом сообщает РИА Новости. В документе подчеркивается, что немецкие власти не согласны с экстерриториальными санкциями, сходными с теми, которые были наложены американской стороной в адрес Nord Stream 2.

В правительстве напомнили, что ранее Берлин и Вашингтон приняли совестное заявление в поддержку Украины и энергетической безопасности ЕС, а также борьбы с климатическими изменениями. Кроме того, в заявлении отмечается, что транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему будет продолжен после 2024 года и ему не должен помешать запуск «Северного потока — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что эта политическая организация продолжит поддерживать запуск «Северного потока — 2» и не намерена менять свое отношение к проекту после выборов в бундестаг.