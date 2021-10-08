Синин, Китай, 8 октября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Горная китайская провинция Цинхай, известная производством кордицепса киатйского на северо-западе Китая, за первые восемь месяцев этого года продемонстрировала рост объемов экспорта данного товара, сообщает 7 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общий вес кордицепса, экспортируемого из провинции, увеличился на 69,5% в годовом исчислении с января по август, при этом средняя цена выросла на 18%, согласно таможне столицы провинции города Синина.

Стоимость экспорта удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было экспортировано грибов на более 47,8 млн юаней ($7,3 млн) в четыре страны и региона, сказал сотрудник таможни Синина Лю Хаогуан.

Китай является крупнейшим производителем кордицепса в мире, а производственные базы его расположены в Тибетском автономном районе и провинциях Цинхай, Сычуань, Ганьсу, а также Юньнань. Среди них объем производства грибов в Цинхае составляет 65% от общего объема производства в стране.

Считается, что гриб, встречающийся только на больших высотах, известный в Китае как «зимняя трава, летний червь», эффективен при лечении рака и укреплении иммунной системы.