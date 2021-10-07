Иллинойс, США, 8 октября, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Жители США, до сих пор не сделавшие прививку от COVID-19, подвергают риску экономику страны. Такое заявление сделал 8 октября глава Белого дома Джозеф Байден, выступая в американском штате Иллинойс. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Gage Skidmore Джо Байден

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Байден назвал пандемию коронавируса «пандемией невакцинированных людей». Он пояснил, что людьми без прививки от COVID-19 переполнены больницы, отделения неотложной помощи, реанимационные отделения и палаты интенсивной терапии. Из-за таких пациентов не остаётся места в медучреждениях для больных с онкологическими и другими заболеваниями, которым срочно нужно провести операцию.

Кроме того, Байден указал, что непривитые граждане подвергают риску экономику страны, так как люди не хотят покидать свои дома из страха заразиться даже там, где нет ограничений.

Президент США указал, что иного пути победить пандемию, кроме как вакцинироваться от COVID-19 подавляющему числу американцев, нет. В США ещё не достигнут нужный уровень коллективного иммунитета, поэтому американский лидер заявил, что вынужден «двигаться в сторону требования вакцинации населения».

Кроме того, Байден указал на снижение заболеваемости в стране и уточнил, что число новых случаев заражения упало на 40%, а случаев госпитализации стало меньше на 25%. Президент США подчеркнул, что страна движется в правильном направлении, но «предстоит пройти ещё долгий путь», чтобы победить пандемию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вакцинация детей от пяти лет в США может начаться в ноябре текущего года.