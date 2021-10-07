Брянск, 8 октября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека стали жертвами столкновения трех легковых автомобилей в Брянской области, 7 октября сообщил сайт «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 3-м километре автодороги Брянск — Смоленск — Жирятино. Еще четыре человека пострадали. По предварительной версии, ответственность за происшествие лежит на водителе автомобиля Hyundai, допустившем столкновение с Mitsubishi, следом за которым двигался автомобиль Lada. По факту инцидента начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Самаре столкнулись «Газель Next» и «Шевроле Нива». В результате случившегося погиб один человек.