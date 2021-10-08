Приштина, , 04:36 — REGNUM Исполнительный директор института правосудия Косово Эхат Мифтарай и представитель сети по исследованию преступлений и коррупции в Сербии Бояна Павлович 7 октября заявили, что и в Сербии, и в Косово нередко скрываются от правосудия преступники, совершившие уголовные деяния.

Преступник Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ситуацию осложняет тот факт, что Косово и Сербия не признают друг друга, и поэтому не обмениваются имеющейся у них информацией о местонахождении преступных элементов. Соответственно, лица, обвиняемые в совершении уголовных преступлений в Косово, укрываются Сербии, и наоборот.

В министерстве юстиции Косово отметили, что граждане стран, не признающих Косово, используют непризнание, чтобы скрыть свое местоположение.

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