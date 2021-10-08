Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Решение продлить на один год американские санкции против Турции принял президент США Джо Байден, 7 октября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санкционный режим действуют с 2019 года из-за вторжения турецких военнослужащих в Сирию и военных действий республики против курдского ополчения. В заявлении Байдена о продлении санкций сказано, что деятельность властей Турции в Сирии и вокруг нее «подрывает кампанию по разгрому террористов, создает опасность для жизни мирных жителей, а также угрожает безопасности и стабильности в регионе».

Ограничения затрагивают министерство энергетики страны, включая его руководителя, минобороны республики, в том числе и главу ведомства. Кроме того, под санкции попали бывший командующий Генштаба Турции Хулуси Акар и заместитель лидера правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в отношениях между Анкарой и Вашингтоном наметились шаги к их улучшению.

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