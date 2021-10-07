Женева, Швейцария, 7 октября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Для вакцинации от коронавируса 70% мирового населения необходимо по меньшей мере 11 миллиардов доз вакцины. Об этом заявил 7 октября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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«Для достижения этой целей нам потребуется не менее 11 миллиардов доз вакцины», — сказал он.

Глава ВОЗ уточнил, что на начало октября в мире было использовано лишь около 6,5 миллиарда доз вакцины от коронавируса.