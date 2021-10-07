Тирана, 7 октября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. В Албании 7 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3956 пациентов выявили 533 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 696 пациентов.

Stolbovsky Берат. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 173 723 случаев заражения коронавирусом, 163 018 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2746 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 12 — за последние 24 часа. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7959, из них около четырех приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 167 пациентов.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться.