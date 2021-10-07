Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Дон из-за сильного восточного ветра приближается к критически низкой отметке. Однако на подачу воды жителям Ростова-на-Дону погодные явления не повлияли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе водоканала 7 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на реку Дон

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«В настоящий момент уровень воды у водозаборов АО «Ростовводоканал» находится на отметке — минус 1,3 метра, проблем с водозаборными сооружениями нет. Для водозаборов АО «Ростовводоканал» предупредительным является уровень — минус 1,8 метра, критическим является уровень — минус 2,2 метра», — уточняется в сообщении.

Специалисты отмечают, что прямой зависимости между скоростью ветра и уровнем воды в реке Дон нет.

ИА REGNUM напоминает, что ранее о возможных перебоях с водой из-за сильного ветра предупредили жителей Таганрога. В таганрогском водоканале уточнили, что неудобства может спровоцировать сильный ветер.