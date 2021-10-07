Брюссель, 7 октября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента 7 октября приняли резолюцию с просьбой «рассмотреть вопрос о привлечении режима Лукашенко к международному суду», а также расширить санкции в отношении официального Минска. Текст документа был принят 506 голосами против 29 при 139 воздержавшихся.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Читайте новости сюжета: Санкции США и ЕС в отношении Белоруссии

«Парламент выражает твердую солидарность со странами ЕС, пострадавшими от гибридных атак Белоруссии, и призывает привлечь режим Лукашенко к суду», — сказано в пресс-релизе европейской структуры.

В частности, Европарламент выразил «солидарность с Литвой, Польшей и Латвией, а также с другими странами ЕС, которые недавно подверглись попыткам белорусского режима направить значительное количество мигрантов и беженцев к внешним границам ЕС». В документе отмечено, что в этом миграционном кризисе пострадали сотни людей, задержанных после незаконного прибытия в Евросоюз, и отмечены даже смертельные исходы таких действий. Депутаты Европарламента подчеркнули, что» продолжающийся при финансовой поддержке белорусского государства переход нелегальных мигрантов в ЕС в сочетании с кампанией дезинформации является формой гибридной войны, направленной на запугивание и дестабилизацию Европейского союза».

Также читайте новости сюжета: Восточное партнерство

«В резолюции парламент также подчёркивает необходимость рассмотрения дела Белоруссии в Международном суде ООН в связи с массовыми преступлениями, совершенными против граждан страны режимом незаконного диктатора Александра Лукашенко», — сказано в документе. Евродепутаты указали на нарушения официальным Минском Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции ООН против пыток. Они также в очередной раз осудили «репрессии, пытки и жестокое обращение с мирным населением Белоруссии», которые не прекратились с тех пор, как вспыхнули народные протесты, вызванные фальсификацией президентских выборов в августе 2020 года.

В резолюции выражено сожаление о том, что введенные ЕС экономические санкции «лишь частично повлияли на режим Лукашенко». Поэтому Европарламент призвал страны ЕС «и дальше ужесточать адресные экономические санкции, сосредоточив внимание на ключевых белорусских секторах, и безотлагательно продвигать пятый пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц, участвующих в бесконечных репрессиях».

Вдобавок к этому депутаты ЕП также призвали к «безоговорочной поддержке белорусской демократической оппозиции в организации свободных и справедливых выборов под международным наблюдением». Они также осудили «продолжающиеся отношения между Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным», вновь заявив о необходимости «разоблачить поддержку Россией жестоких репрессий Лукашенко против народа Белоруссии, а также его причастность к гибридным действиям против ЕС».