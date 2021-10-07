Вашингтон, 7 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. В американском штате Алабама из-за наводнения погибли четыре человека погибли в ходе наводнения, сообщают 7 октября местные власти в соцсетях.

Aufgang Наводнение

Наводнение было вызвано сильными ливневыми дождями.

Уточняется, что в одном из округов штата двое молодых людей утонули вместе со своим автомобилем, который был унесен водным потоком.

В другом округе погибли малолетний ребёнок и 18-летняя девушка.

Из затопленных районов эвакуированы более 80 местных жителей, еще 15 человек удалось спасти из заблокированных наводнением автомобилей.