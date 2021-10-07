Ростов-на-Дону, 7 октября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 8 октября ожидается понижение температуры воздуха до — 3 градусов. Это следует из оперативного прогноза погоды, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Ветер стихать не собирается. Он будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 8−13 метров в секунду, в утренние и дневные часы ожидаются порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, при прояснениях столбики уличных термометров опустятся до — 3 градусов.

В течение дня 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода. В южных районах возможны пыльные бури. Днём воздух прогреется до +15 градусов.