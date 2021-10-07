Турин, Италия, 7 октября, 2021, 21:42 — ИА Регнум. 7 октября в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» сборная Франции по футболу в матче полуфинала Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Бельгии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали составы.

Instagram.com k.mbappe Килиан Мбаппе

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Янник Феррейра Карраско, Тимоти Кастань, Кевин де Брёйне, Эден Азар, Ромелу Лукаку.

Франция: Уго Льорис, Рафаэл Варан, Жюль Кунде, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Поль Погба, Адриен Рабьо, Тео Эрнандес, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Карим Бензема.

Бригада арбитров (Германия): Даниэль Зиберт |Ян Зайдель|Эдуард Байтингер|Кристиан Дингерт.

В финале Лиги Наций победитель этого матча встретится со сборной Испании, которая 6 октября обыграла сборную Италии Роберто Манчини со счетом 2:1.