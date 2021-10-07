Женева, Швейцария, 7 октября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 448 770 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7764 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 7 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 236 132 082 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 4 822 472 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 396 941 выявленном инфицированном и 6491 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.