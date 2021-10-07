Брюссель, 7 октября 2021, 21:27 — REGNUM Приоритет европейских правовых норм над нормами стран — членов ЕС будет отстаивать Европейская комиссия, сообщил 7 октября журналистам еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.
В ответ на вынесенное Конституционным судом Польши решение о том, что Брюссель не может диктовать Варшаве шаги, не соответствующие польской конституции, Рейндерс заявил, что ЕК озабочена случившимся.
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