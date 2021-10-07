Скопье, , 21:27 — REGNUM В Северной Македонии 7 октября в результате исследования 2974 образцов выявили 393 новых носителя коронавируса. Свыше 397 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 20 носителей вируса.

Куманово, Северная Македония Македонец

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 785.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 193 846 случаев заражения. С начала пандемии 175 883 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6783.

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