Рим, 7 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Италия работает над созданием гуманитарных коридоров для граждан Афганистана, сообщила в четверг, 7 октября, глава МВД страны Лучана Ламорджезе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Речь идет о гражданах Афганистана, которые сумели бежать в Пакистан и Иран. Некоторому количеству граждан помогут попасть в Италию и таким образом избежать ситуации, при которой беженцы попадают в зависимость от незаконного бизнеса по доставке мигрантов на Запад.

Срок подготовки и реализации проекта — два года.