Приштина, Сербия, 7 октября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2347 образцов 7 октября в крае выявили 30 носителей коронавируса. 94 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Shkumbin Saneja Здание правительства Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили 160 309 случаев заражения, не считая сербское население края, 155 671 пациент уже здоров, менее трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, причем в последние сутки жертв зарегистрировано не было.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1676. Обе дозы вакцины от COVID-19 получил 588 481 житель Косово, всего произведено 1 407 966 инъекций вакцины.