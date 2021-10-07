Рим, 7 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено снять ограничения по заполняемости театров и кинотеатров страны, передают национальные СМИ в четверг, 7 октября.

В кинотеатре

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Предельная заполняемость стадионов будет увеличена до 75%, кроме того, после многомесячного перерыва будут открыты дискотеки (заполняемость — 50%).

Новые правила вступят в силу 11 октября 2021 года. Для доступа в общественные пространства по-прежнему необходимо иметь «антикоронавирусные» сертификаты.

По данным на7 октября, в Италии умерли131 198человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на41(днем ранее — на 39). Число подтвержденных носителей выросло на2938(днем ранее — на3235). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 692 274 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены87 173человека (на1074 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 996 302человека, что составляет71,39% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.