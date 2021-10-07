Москва, 7 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Руководству НАТО пора определиться с походами в выстраивании отношений с Москвой. Об этом заявила 7 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сокращение численности российской миссии при альянсе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мне кажется, после таких действий нужно уже определиться, в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам представителя МИД, странам НАТО необходимо сделать выбор — либо они хотят решать глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, с участием России, либо хотят «бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания таким примитивным способом».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МИД сообщили, что Москва проработает меры в ответ на решение руководства НАТО о сокращении численности российской миссии.