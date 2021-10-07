София, 7 октября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Правительство Болгарии рассматривает вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на борьбу с пандемией COVID-19, а также на поддержку деятельности предприятий, выпускающих соответствующие медпрепараты, передаёт 7 октября Болгарское телевидение.

Медицина. Деньги

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По некоторым данным, речь может идти о сумме в два миллиона евро.

«Мы будем работать над усилением защиты наших сограждан от пандемии: указанные средства станут распределяться в точечном режиме, начиная от крупных фармацевтических фирм и заканчивая частными аптеками, — говорится в заявлении министерства здравоохранения Болгарии. — Со временем эта практика в нашей стране станет повсеместной».

Напомним, на сегодняшний день число граждан Болгарии, заразившихся COVID-19, превысило 514 тысяч. Из них скончались 21 421 граждан. Ранее ни одна из программ властей Болгарии по противодействию пандемии в стране успехом не увенчалась.