Токио, 7 октября, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате сильных подземных толчков в столичном регионе Японии увеличилось до 22 человек, сообщает 7 октября телеканал NHK со ссылкой на пожарные службы.

Землетрясение

В частности, в Токио известно о трёх пострадавших, в прилегающей к японской столице префектуре Тиба пострадали девять человек, в префектуре Канагава известно о семи пострадавших, в префектуре Сайтама помощь потребовалась троим местным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 7 октября возле Токио произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1.

Японские сейсмологи оценили эти подземные толчки в пять баллов по семибалльной шкале.