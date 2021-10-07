Кабул, , 20:28 — REGNUM Состоявшиеся 7 октября в Кабуле афгано-узбекистанские переговоры прошли продуктивно, написал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter.

В Афганистане Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

Комментируя атмосферу на переговорах, Балхи заявил:

«Официальным Кабулом было также твёрдо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах участвовали назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на должность главы МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* поблагодарили Узбекистан за помощь в восстановлении аэропорта