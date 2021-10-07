Кабул, 7 октября 2021, 20:28 — REGNUM Состоявшиеся 7 октября в Кабуле афгано-узбекистанские переговоры прошли продуктивно, написал представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи в Twitter.
Комментируя атмосферу на переговорах, Балхи заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах участвовали назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на должность главы МИД Афганистана Амир Хан Моттаки и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.
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