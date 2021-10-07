Минск, 7 октября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Российско-белорусское сотрудничество в военно-промышленном комплексе обсудили 7 октября на XXI заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе мероприятия было рассмотрено около 40 различных вопросов, а в итоговый протокол внесено более 10 разделов, включая конкретные проекты в различных отраслях. Об этом рассказал директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

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«Белоруссия и Россия — стратегические партнеры. У нас много совместных планов по реализации военно-технического сотрудничества как между нашими странами, так и в интересах третьих стран. В этом плане у нас большой потенциал», — констатировал руководитель российского ведомства.

Его белорусский коллега — председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус также констатировал успешность переговоров. Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, он указал на большое внимание, уделённое вопросам корректировки нормативных правовых актов в сфере военно-технического сотрудничества.

«Прежде всего мы выработали целый ряд алгоритмов по взаимодействию на рынках третьих стран, в том числе и в условиях санкционного давления, которое оказывается и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь. Также определены алгоритмы в части повышения компетенций наших ремонтных предприятий в сфере ремонта и обслуживания самой современной военной техники», — сообщил глава белорусского ведомства.

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