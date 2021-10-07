Стокгольм, 7 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 15. Данная информация была опубликована 7 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 904 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 157 083 человека. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 835 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 182 804 человека старше 16 лет, вторую — 6 703 622.

По состоянию на 7 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 32 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.