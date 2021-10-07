Москва, , 20:06 — REGNUM Два государства создали и развивают модель отношений, построенную по сетевому принципу. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

«В Азербайджане есть четкое понимание выгод от тюркской интеграции», — заявил эксперт.

«Интеграция носит двусторонний характер: турецкие компании заходят на строительный рынок в Азербайджане, азербайджанские нефтедобывающие компании заходят в Турцию, принимают участие в разработке месторождений на шельфе», — пояснил Димитриев.

«Но в рамках такой интеграции отсутствуют центр и периферия, как в СССР. Это интеграция, построенная по сетевому принципу. Это не единое государство, не централизованная, а сетевая структура с большим количеством горизонтальных связей. Выгоды этого проекта очевидны», — подытожил эксперт.