Стокгольм, 7 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Поскольку в Швеции были отменены ковид-ограничения 29 сентября, то сейчас статистика показывает незначительное увеличение распространения коронавирусной инфекции. Однако, по словам вирусолога Никласа Арнберга, потребуется как минимум две недели, прежде чем реальные последствия снятия мер по инфекционному контролю станут более отчетливыми. Об этом он заявил 7 октября в интервью газете SvD.

Стокгольм, Швеция

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«Я полагаю, что мы вполне можем опасаться роста заболеваемости. Теперь люди будут встречаться друг с другом гораздо чаще, и мы не сможем избежать скоплений людей, как раньше», — объяснил вирусолог.

Статистика Агентства общественного здравоохранения показывает, что в период с субботы 2 октября по вторник 5 октября было зарегистрировано 1188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Соответствующий показатель за неделю до этого составил 1071 случай.