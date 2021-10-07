Стокгольм, 7 октября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в Швеции продолжается, как и дискуссии о том, как и когда следует ревакцинироваться третьей дозой. По словам государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, ревакцинация пожилых людей может начаться не раньше наступления Рождества. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 7 октября, передает новостной портал Omni.

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В ходе общения с журналистами Тегнелл отметил, что между второй и третьей дозой должно пройти не менее шести месяцев. Он также подчеркнул, что только самые пожилые люди и определенные группы медиков могут получить третью дозу в ближайшем будущем.