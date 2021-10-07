Рим, 7 октября, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Продолжительность карантинов в школах Италии будет сокращена, заявил в четверг, 7 октября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

musicalwds Карантин

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При этом предполагается, что на карантин будут отправлять только тех учащихся и преподавателей, кто находился в близком контакте с выявленными зараженными.

По данным на7 октября, в Италии умерли131 198человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на41(днем ранее — на 39). Число подтвержденных носителей выросло на2938(днем ранее — на3235). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 692 274 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены87 173человека (на1074 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 996 302человека, что составляет71,39% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.