Нью-Йорк, США, , 19:53 — REGNUM Дополнительный персонал ООН будет отправлен в Эфиопию, с которой возникла напряжённость, сообщил 7 октября журналистам официальный представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

Аддис Абеба. Эфиопия Vob08

Дюжаррик «Мы намерены отправить дополнительный персонал в Эфиопию. Визы запрошены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 октября, Совбез ООН провёл заседание, на котором обсуждался дипломатический скандал с высылкой семи дипломатом из Эфиопии из-за их вмешательства, как заявляют в Аддис-Абебе, во внутренние дела республики.

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