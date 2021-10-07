Рим, 7 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Во многих частях мира эпидемию коронавируса наконец удалось взять под контроль, заявил в четверг, 7 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Это стало возможным благодаря кампании вакцинации, отметил он.

В то же время коронавирус продолжает оставаться серьезной проблемой для многих стран мира, в конце сентября 2021 года от последствий заражения в мире ежедневно умирали 50 тысяч человек, такие показатели «совершенно неприемлемы», добавил Драги.

По данным на7 октября, в Италии умерли131 198человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на41(днем ранее — на 39). Число подтвержденных носителей выросло на2938(днем ранее — на3235). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 692 274 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены87 173человека (на1074 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 996 302человека, что составляет71,39% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.