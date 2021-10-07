Токио, 7 октября, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Токио в результате землетрясения пострадали 19 человек, передаёт 7 октября NHK.

Землетрясение

Таким образом, число пострадавших возросло на 14: ранее было объявлено о пяти получивших травмы. При этом три человека получили травмы при сходе поезда с рельсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Японии не объявляли угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло 7 октября в вблизи столицы страны.