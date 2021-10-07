Белград, 7 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки подтверждено почти 7000 новых случаев заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умер 51 пациент. Такие данные 7 октября опубликовало министерство здравоохранения Сербии.

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В настоящее время в больницах от COVID-19 лечится более 6500 тысяч человек, из них почти 300 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Президент Сербии Александр Вучич в очередной раз призвал граждан проявить дисциплину и привиться от коронавируса. Он также сообщил, что государство закупило лучшие лекарства от этой тяжелой болезни, которые существуют на мировых рынках.

Напомним, что с начала эпидемии коронавируса в Сербии от последствий COVID-19 умерло более 8500 человек.