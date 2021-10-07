Женева, Швейцария, 7 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. На год отложено проведение Женевского международного автосалона, который должен был открыться в феврале 2022 года, сообщили 7 октября на сайте мероприятия.

Gimsswiss Женевская международная автовыставка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Такое решение принято в связи с пандемией COVID-19 и вызванным ей экономическим кризисом. Очередное мероприятие перенесено на 2023 год.

Комментируя это решение, президент постоянного комитета автосалона Морис Турреттини заявил:

«Ситуация с пандемией не взята под контроль, поэтому представляет большую угрозу для такого крупного мероприятия в помещении, как Женевский международный автосалон».

Он добавил, что в Женеве считают принятое решение не отменой, а отсрочкой.