Москва, , 19:13 — REGNUM Скорее всего, российским миротворцам придётся покинуть Карабах через четыре года. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

«В течение четырех лет ещё очень многое может произойти, ситуация еще существенно изменится. Но каких-то оснований для того, чтобы России там удержаться, нет», — заявил эксперт.

«Размещение там миротворцев просто сделает этот процесс (потери Карабаха) менее болезненным», — констатировал эксперт.

«За эти четыре года армяне покинут Карабах, этнических чисток не будет. Российские миротворцы прикрывают эвакуацию армян из Карбаха, которая носит неспешный, не такой травматичный характер», — отметил Димитриев.

«Регион (Карабах) находится в полублокаде. Сидеть там и ожидать того, что войдут азербайджанцы и устроят погромы, из армянского населения не захочет никто», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Ильхам Алиев заявил о том, что Азербайджан не допустит создания армянской автономии на территории Карабаха.