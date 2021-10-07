Токио, 7 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее в Японии, не вызвало аварийных ситуаций на атомных электростанциях (АЭС) и иных ядерных объектах, заявил 7 октября на пресс-конференции в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

IAEA Imagebank Авария на АЭС «Фукусима». Япония

По его словам, на данный момент на атомных объектах не выявлено каких-либо отклонений от нормы.

«Мы получили информацию о том, что в настоящее время на атомных объектах, в том числе в исследовательском институте ядерных технологий Toshiba, расположенном в городе Кавасаки, нет никаких отклонений от нормы», — сказал Мацуно.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло недалеко от Токио 7 октября. Японские СМИ сообщают о первых пострадавших.