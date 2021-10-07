Люксембург, 7 октября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Жильё заметно подорожало в ЕС за последние десять лет, сообщает 7 октября европейское статистическое агентство Евростат.

Images Money Рост цен на жильё

По его данным, с 2010 по II квартал 2021 года оно в среднем в ЕС подорожало на 34%. Рост цен произошёл в 23 государствах Европейского союза. Причём в Эстонии жильё за этот период подорожало на 133%, в Люксембурге — на 111%, в Венгрии — на 109%.

В Греции жильё, напротив, подешевело — на 28%, в Италии — на 13%, на Кипре — на восемь и в Испании — на три процента.

Поднялась в цене и аренда жилья: в указанный период она в среднем в ЕС подорожала на 16%, рост произошёл в 25 государствах. В Эстонии аренда жилья выросла на 142%, в Литве — на 109%, в Ирландии — на 66%. В Греции и на Кипре аренда жилья подешевела — на 25% и на 3% соответственно.