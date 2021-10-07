Бишкек, 7 октября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Несмотря на сокращающийся дефицит педагогических кадров, в столице Киргизии всё ещё остаются открыты 264 вакансии школьных учителей. Об этом заявила глава управления образования мэрии Бишкека Назгуль Лосникова на брифинге сегодня, 7 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

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По словам чиновницы, в общей сложности в государственных школах киргизской столицы сейчас преподают 7 355 учителей.

«Ежегодно муниципалитет подаёт в министерство образования заявки с просьбой направить в школы молодых специалистов — выпускников вузов педагогических направлений. Также вакансии закрывают учителями смежных направлений», — констатировала она.

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