Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Военные инструкторы США более года осуществляют секретные операции на Тайване, направленные на укрепление его оборонного потенциала, сообщает 7 октября газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в государственной администрации.

Тайвань 總統府

По их утверждению, речь идёт о примерно двух десятках спецназовцев и военнослужащих из Корпуса морской пехоты США.

Эти инструкторы занимаются подготовкой небольших подразделений сухопутных войск и военно-морских сил Тайваня.

При этом WSJ отмечает, что наличие на Тайване тайных американских военных инструкторов показывает озабоченность Пентагона ситуацией, в которой Китай усиливает воздействие на Тайвань.

Отмечено, что Белый дом и Пентагон воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

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