Подгорица, 7 октября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, за прошедшие сутки в от ковида скончались 7 человек, и было выявлено 444 новых случая заражения.

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За сутки был обработан 3131 тест.

Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1972.

Число активных случаев составляет 5644.