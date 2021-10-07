Москва, 7 октября, 2021, 17:38 — ИА Регнум. «Единая Россия» определилась с кандидатами на посты заместителей председателя Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. От фракции будет 11 вице-спикеров.

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На пост первого вице-спикера Госдумы предложена кандидатура Александра Жукова.

Вице-спикерами Госдумы станут экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, депутаты Госдумы Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев и экс-губернатор Тувы Шолбан Кара-Оол.

Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва состоится 12 октября.