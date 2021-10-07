Подгорица, 7 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Черногории 54,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 48,1 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

dfuhlert Вакцинация

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На данный момент введено 468 367 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 248 628 человек или 40,1 процента, а вторую — 219 739 человек или 35,4 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.