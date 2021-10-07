Екатеринбург, 7 октября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. На севере Свердловской области 8 октября ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Этот прогноз дают синоптики.

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В связи с непогодой свердловское управление МЧС рекомендует населению соблюдать меры безопасности. Если сильный ветер застал на улице, то нужно укрыться от него в прочном здании. Не стоит прятаться возле стен домов, рекламных щитов, на остановках общественного транспорта, под деревьями, возле недостроенных зданий. Также нельзя подходить к раскачивающимся вывескам, оборванным проводам и иным плохо закрепленным конструкциям.

Автовладельцам в свою очередь нужно необходимо быть максимально внимательными и бдительными. Важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких манёвров и т.д. Не стоит парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.