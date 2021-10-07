Москва, , 17:50 — REGNUM В случае изоляции Армении политика России в регионе не претерпит значительных изменений. Об этом 7 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Северный Кавказ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия особых амбиций в регионе не имеет и не артикулирует. Армению мы называем союзником по инерции, по остаточному принципу, по светлой нашей памяти», — заявил эксперт.

«Чтобы говорить, что Армения наш союзник в регионе, нужно понимать, какие интересы есть в регионе у России», — заявил политолог.

«Какие интересы в регионе у России? Не допускать альтернативных маршрутов? Они уже созданы и работают», — констатировал эксперт.

«Единственный весомый аргумент, который заставляют Россию сохранять присутствие в Закавказье — это опасения, что может «загореться» Северный Кавказ — вслед за Закавказьем», — отметил Димитриев.

«Для этого уже есть все основания. Чисто идеологически население Северного Кавказа за последние несколько лет сильно сменило ориентацию — с Москвы на Анкару. Это уже всё происходит, и союзные отношения с Арменией здесь не помогли», — подытожил политолог.