Ташкент, 7 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Ташкент и Кабул достигли договоренности о проведении в ближайшее время совместных переговоров в узбекском городе Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, сообщает 7 октября МИД Узбекистана.

Франсиско Гойя. Торговля. 1801 — 1805 г

Стороны, в том числе, обсудят реализацию проектов строительства ЛЭП «Сурхан — Пули-Хумри» и железной дороги по маршруту «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар».

«Выражена готовность афганской стороны обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении указанных проектов», — говорится в сообщении.

Официальным Кабулом было также твердо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана.